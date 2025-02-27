Президент Украины Владимир Зеленский виновен в убийстве нескольких журналистов, бизнесменов, чиновников, политических деятелей, среди которых министр МВД Украины Денис Монастырский. Об этом в своем телеграм-канале сообщил депутат Верховной Рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене.

По его словам, Монастырский погиб в авиакатастрофе в результате подмены координат навигации (спуфинга). Он занимался расследованием продаж в африканский Чад оружия, которое Украина получала от союзников.

Авиакатастрофа произошла 18 января 2023 года. В тот день вертолет, принадлежавший украинской госслужбе по ЧС, упал рядом с детским садом в Броварах в Киевской области. На борту находились девять человек, в том числе глава МВД Монастырский, все они погибли.

Ранее в Раде заявили, что Зеленский соглашением с США заложил в ломбард останки Украины.