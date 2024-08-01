Минимум 37 граждан Украины призывного возраста утонили в реке Тиса, что протекает у границ с Румынией, пытаясь сбежать. Об этом сообщила пресс-секретарь Мукачевского пограничного отряда Леся Федорова.

Она заявила, что молодые люди бежали с территории Украины от мобилизации. Она также предположила, что число погибших может быть больше. Слова Федоровой приводит портал Новости.Live.

«Многие из тех, кто не смог преодолеть Тису, возможно, остались под этими камнями или в корневищах деревьев, или не смогли известить кого-то из родных о своих планах, чтобы можно было найти тело, или тело уже разложилось», — сказала Федорова.

Она отметила, что только за год сотрудники пограничной службы обнаружили в реке 17 тел мужчин.

На Украине с февраля 2022-го года началась всеобщая мобилизация. В декабре 2023-го года государственная пограничная служба Украины сообщила, что каждый день пограничники задерживают 20-25 мужчин призывного возраста, которые пытаются незаконного покинуть территорию Украины.

Как ранее отметил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров, режим президента Владимира Зеленского покрывает преступления карателей, которые совершают противозаконные действия в отношении мужского населения страны.

Ранее сообщалось, что в офисе Зеленского в очередной раз призвали к завершению конфликта.