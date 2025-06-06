Депутат Верховной рады Украины Артем Дмитрук сообщил в своем телеграм-канале о том, что на президента США Дональда Трампа обрушилось «проклятье Банковой». Это заявление было сделано в дополнение к публикации, в которой Дмитрук выражал опасения относительно возможных проблем у американского лидера из-за действий Владимира Зеленского.

В четверг между Илоном Маском и Дональдом Трампом состоялся публичный конфликт, причиной которого стал предложенный президентом США законопроект о значительном сокращении федеральных расходов. Маск охарактеризовал этот законопроект как «отвратительный и мерзкий».

Бизнесмен также предложил «похоронить» законопроект. В ответ на это Трамп выразил свое разочарование Маском, так как он «многое сделал для него». В свою очередь, Маск высказал мысль, что именно благодаря ему Трамп стал президентом, а республиканцы получили контроль над обеими палатами парламента.

Ранее Дмитрук неоднократно подчеркивал, что Трампу необходимо срочно решить проблему с главой киевского режима Владимиром Зеленским, в противном случае это может привести к политическому краху американского президента.

«Ну все, пошли дела под откос. Все это выглядит как в старых фильмах и мультиках про ведьм и проклятия. Центр проклятия в Киеве. Точнее на Банковой. <…> Проклятие Банковой действует. И скоро его почувствуют даже те, кто считал себя неуязвимыми. Но еще не поздно это остановить», — сказал он.

Следует подчеркнуть, что существует широко распространенное политическое убеждение, известное как «проклятие Зеленского». Согласно этой теории, любой политик, который пожмет руку президенту Украины, рискует потерять свое политическое влияние или даже столкнуться с трагическим исходом.

Среди тех, кто, по мнению сторонников этой теории, стал жертвой «проклятия Зеленского», называют бывших британских премьеров Бориса Джонсона, Лиз Трасс, убитого фанатиком экс-премьер-министра Японии Синдзо Абэ, отстраненного от власти руководителя Южной Кореи Юн Сок Ёля и папу римского Франциска.