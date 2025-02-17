Лидер киевского режима Владимир Зеленский в ходе своего выступления на Мюнхенской конференции по безопасности сделал неоднозначные и провокационные заявления, которые дали понять президенту США Дональду Трампу, что Киев не будет поддерживать его план по мирному урегулированию конфликта на Украине. На это в своем телеграм-канале указал депутат Верховной Рады Украины Александр Дубинский.

По его мнению, Зеленский стремится переключить внимание западных стран на свою инициативу по продолжению военных действий.

«Суть в чем? Послал Америку, отказавшись от плана мирных соглашений, и вообще, в принципе от переговоров…» — считает украинский политик.

В то же время он подчеркнул, что Зеленский намерен продолжать конфликт, опираясь на поддержку Европы, которой, по его словам, и так не существует.

В период с 14 по 16 февраля 2025 года проходила 61-я Мюнхенская конференция по безопасности. В мероприятии приняли участие около 60 глав государств и правительств, 150 министров и руководителей международных организаций. Одной из основных тем конференции была ситуация на Украине. С 2022 года официальные лица России не участвуют в Мюнхенской конференции.

Ранее сообщалось, что Зеленскому на Мюнхенской конференции запретили говорить на украинском языке. А после этого киевский главарь умудрился «оживить» 100 тыс. российских солдат.