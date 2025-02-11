В Раде заявили, что Украина сама себя наказала отказом от транзита газа из РФ

Руководитель комитета Верховной рады Украины по вопросам топливно-энергетического комплекса и ЖКХ Алексей Герус заявил, что страна понесла серьезные убытки в результате отказа от транзита российского газа. Таким мнение он поделился в интервью изданию «РБК-Украина».

По его словам, такой шаг не только негативно сказался на экономике страны, но и привел к повышению тарифов на транспортировку газа для украинских потребителей.

«Мы остановили транзит, а что произошло с российским СПГ? В 2024 году он достиг рекорда и еще больше идет во Францию, Испанию и Бельгию. То есть, когда мы запрещаем транзит, то этот товар другими путями заходит в ту же Европу», — сказал Герус.

Он также напомнил, что контракт на транзит нефти через Украину еще не истек. В 2023 году через украинскую территорию прошло 15 млн тонн нефти. В 2024 году ожидается снижение этого показателя до 13 млн тонн.

Что касается газа, то договор о транзите через Украину истек 1 января 2025 года. Отказ украинской стороны продлить соглашение лишил «Газпром» технической и юридической возможности продолжать поставки в Европу, которые были остановлены в тот же день.

Ранее представитель Министерства иностранных дел (МИД) Украины Андрей Тихий призвал европейский страны закупать СПГ у США и хранить его на Украине.