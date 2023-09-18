В Раде заявили, что увольнение замминистров обороны связаны с коррупцией

Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко считает, что увольнения всех заместителей министров обороны Украины связаны с коррупцией. Об этом политик сообщил в своих соцсетях.

15 сентября стало известно об увольнении замминистров обороны. В числе уволенных – Анна Маляр, которая известна своими громкими заявлениями с начала спецоперации РФ на Украине. Кроме того, ранее Маляр сообщила об ошибочном «взятии» Авдеевки в ДНР, после чего свою ошибку объяснила коммуникационными проблемами.

«Умеров не собирался увольнять всех замов. Собирался некоторых оставить, некоторых отправить на отдых. Среди тех, кого точно должны были освободить, была наша любимица Анна Маляр. Но в ОП (офис Зеленского – ред.) решили, что нужно снимать всех. Условно: новый министр – новая команда… Увольнение замов и обновление минобороны производится специально под визит Зеленского в США. Условно: была коррупция. Боремся. Увольняем. Меняем», – считает Гончаренко.

5 сентября стало известно об отставке Алексея Резникова с поста министра обороны Украины. Президент страны Владимир Зеленский рекомендовал взять на эту должность Рустема Умерова. 6 сентября он был официально назначен главой оборонного ведомства.

14 сентября NBC со ссылкой на анонимный источник сообщило о планирующейся встрече Зеленского с президентом США Джо Байденом. Эта встреча, по данным источника, произойдет во время визита украинского лидера в Нью-Йорк на Генеральную Ассамблею ООН на этой неделе.

Выступление Байдена и Зеленского запланированы 19 сентября. На мероприятие также приедет министр иностранных дел России Сергей Лавров.