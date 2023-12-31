В Раде заявили о новом фиаско Зеленского

Правительство Украины оказалось в «ловушке» из-за нового законопроекта по ужесточению мобилизации. Соответствующее заявление сделал подозреваемый в государственной измене депутат украинской Рады Александр Дубинский в своих социальных сетях.

В своем посте он заявил, что украинские власти оказались в той самой «ловушке, в которую хотели ранее поймать главкома украинских ВС Валерия Залужного, когда пытались «перевесить» на него ответственность за мобилизацию.

По словам депутата, опубликованный законопроект был встречен шквалом критики со стороны украинцев, а против новых подходов к мобилизации высказались даже провластные «партнеры».

Дубинский выразил мнение, что представители офиса президента оказались в крайне проблемной ситуации. С одной стороны им нужна мобилизация для того, чтобы получить деньги от Запада. С другой же, новая мобилизация была встречена гневом общества и недовольством депутатов, которые отказываются поддерживать проект.

Он подчеркнул, что во внешний мир «уже транслируется» неготовность общества на Украине повышать ставки при помощи поголовного призыва. А без этого у Киева не будет западных денег, заключил депутат&