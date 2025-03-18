В Раде заявили о завершении конфликта на Украине

Украина стремится сохранить видимость сопротивления условиям мира, которые ей будут навязаны, но при этом она готова их принять, сообщил депутат Верховной Рады Александр Дубинский в своем телеграм-канале.

Политик подчеркнул, что требования, выдвигаемые Украиной, не соответствуют громким заявлениям Зеленского о воображаемых победах на земле и в воздушном пространстве, о вступлении в НАТО и возвращении утраченных территорий.

«Фактически Украина согласна на все. А вербальные игры ведутся исключительно для того, чтобы хоть как-то сохранить лицо. Видимость сопротивления тому, что уже решено и согласовано», — пишет Дубинский.

В минувший вторник в Саудовской Аравии состоялась встреча представителей Соединенных Штатов Америки и Украины. По результатам встречи офис президента Украины Владимира Зеленского опубликовал совместное заявление. В нем говорится о готовности Киева рассмотреть предложение Вашингтона о прекращении огня на срок в 30 дней, который может быть продлен по взаимному согласию сторон.

Также в заявлении отмечается, что Соединенные Штаты Америки немедленно возобновляют обмен разведывательными данными и поставки военной помощи Украине.

Ранее президент США Дональд Трамп оценил готовность России на 30-дневное перемирие фразой «Они согласятся».