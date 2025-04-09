В разведке ФРГ заявили о якобы готовности России ввести танки в Эстонию

Оле Диль, занимающий должность заместителя главы Федеральной разведывательной службы Германии (BND), предположил, что Россия может попытаться проверить готовность НАТО к применению Пятой статьи Устава, направив танки в Эстонию. Об этом сообщает РИА Новости.

Он утверждает, что хотя ожидать прибытия российских танков в Берлин не следует, но в Эстонии это теоретически возможно.

«Фактически он высказал тревогу, заявив, что Россия может в ближайший период «проверить», готово ли НАТО активировать Пятую статью своего Устава», — приводит агентство слова немецкого военного.

Оле Диль подчеркнул, что европейским столицам предстоит определиться с тем, стоит ли задействовать Пятую статью Североатлантического договора в случае возникновения подобной ситуации.

Ранее поступала информация о том, что Германия планирует увеличить свое военное присутствие в Литве, разместив там 5 тыс. военнослужащих. Это будет сделано в рамках укрепления позиций НАТО.