В резиденцию президента Макрона пришло письмо с человеческим пальцем

В Елисейский дворец, являющийся официальной резиденцией президента Франции, поступило письмо с отрезанным человеческим пальцем. Об этом сообщило французское издание Valeurs Actuelles .

Служба корреспонденции дворца получило письмо 9-10 июля. Сообщается, что оно было направлено в честь наступающего праздника Дня взятия Бастилии, 14 июля.

Издание не уточнило, кто является отправителем письма, и какую цель он преследовал. Сообщается, что «владельца» пальца уже опознали и службы скоро на него выйдут. Что будет с ним в дальнейшем – не уточняется.

Отдельно уточняется, что палец был помещен в холодильник, предназначенный для хранения еды сотрудниками местной полиции.

В самом дворце отказываются давать какие-либо комментарии по поводу произошедшего.