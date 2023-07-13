В резиденцию президента Макрона пришло письмо с человеческим пальцем
Фото: [EPA/ТАСС]
В Елисейский дворец, являющийся официальной резиденцией президента Франции, поступило письмо с отрезанным человеческим пальцем. Об этом сообщило французское издание Valeurs Actuelles.
Служба корреспонденции дворца получило письмо 9-10 июля. Сообщается, что оно было направлено в честь наступающего праздника Дня взятия Бастилии, 14 июля.
Издание не уточнило, кто является отправителем письма, и какую цель он преследовал. Сообщается, что «владельца» пальца уже опознали и службы скоро на него выйдут. Что будет с ним в дальнейшем – не уточняется.
Отдельно уточняется, что палец был помещен в холодильник, предназначенный для хранения еды сотрудниками местной полиции.
В самом дворце отказываются давать какие-либо комментарии по поводу произошедшего.