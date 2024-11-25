В РФ появится закон о социальном туризме

В Государственной думе разрабатывают законопроект, направленный на развитие социального туризма в стране, сообщили «Известия».

Новый закон предполагает создание специальных туристических маршрутов, улучшение инфраструктуры и организацию номеров в отелях, ориентированных на семьи с детьми и не только.

Одним из ключевых моментов законопроекта являются специальные тарифы и льготы для многодетных семей. Также бизнес, предоставляющий услуги в области социального туризма, получит ряд налоговых льгот, что позволит повысить доступность таких услуг.

Разработка закона ведется при активном участии профильного комитета Госдумы, а также представителей российского правительства, Министерства экономического развития, Министерства транспорта РФ, Росстандарта и органов власти субъектов России.

Глава комитета Госдумы по развитию туризма и туринфраструктуры Сангаджи Тарбаев подчеркнул, что социальный туризм играет важную роль в обеспечении доступа к туристической индустрии для многодетных семей и участников специальной военной операции (СВО).

Он отметил, что социальный туризм должен развиваться с поддержкой государства, включая предоставление льгот, субсидий и создание комфортных условий для проживания.

Ранее сообщалось, что Правительство РФ не поддержало законопроект о депремировании работников.