В РФ предложили узаконить майнинг

Кирьянов отметил, что любое существующее явление должно быть описано с точки зрения законы, госрегулирования и процедуры регулирования. Депутат отметил, что это касается и майнинга. Он указал на то, что в вопросе майнинга сейчас нет законодательной базы, но есть процесс. Это приводит на дыру в бюджете страны в размере нескольких десятков миллиардов каждый год, подчеркнул Кирьянов.

«Это то, что можно получить от отрасли в виде налоговых доходов», — пояснил он.

Он заявил, что необходимо закрепить понятие майнинга, процедуры и регулирование, которое сможет отбелить область и обеспечить государству стабильный и ощутимый доход с отрасли.

Кирьянов поделился, что в Думе этот вопрос поднимается не впервые, и обсуждается уже достаточно большое количество времени. Он также сообщил, что в рядах депутатов достаточно тех, кто поддержал его инициативу.