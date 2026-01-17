Кибермошенники создали фальшивую версию мессенджера MAX для кражи личных данных россиян

Появилась новая масштабная киберугроза для владельцев смартфонов в России. Мошенники распространяют вредоносное программное обеспечение через фальшивые сайты, которые под видом «официального обновления» предлагают скачать популярный мессенджер MAX.

Как сообщает издание «Молодой коммунар», установленная программа на самом деле является опасным вирусом. После инсталляции она получает полный доступ к личным данным на устройстве, включая переписки, контакты, сообщения и может взломать учетные записи в различных онлайн-сервисах.

Специалисты по кибербезопасности настоятельно рекомендуют пользователям скачивать приложения исключительно из официальных магазинов Google Play и App Store. Также эксперты советуют всегда внимательно проверять адреса сайтов и тщательно изучать список разрешений, которые запрашивает программа во время установки.

