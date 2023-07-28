В «Росатоме» заявили, что Запорожская АЭС находится в полной безопасности

Генеральный директор государственной корпорации «Росатом» Алексей Лихачев заверил, что Запорожская АЭС находится в полной безопасности.

Он заявил, что охрану и безопасность объекту обеспечивают совместными усилиями Росгвардии и ВС РФ. Лихачева цитируют РИА Новости.

«Мы определяем состояние станции на сегодняшний день как абсолютно безопасное. Вчера миссия МАГАТЭ осмотрела всю территорию станции, замеряла радиационный фон, он соответствует природному», – сказал Лихачев.

Запорожская АЭС располагается в Энергодаре, который контролирует российская армия. АЭС является крупнейшей станцией в Европе и девятой по величине в мире. Строительство объекта началось в 1981 году, а работать станция начала в 1984.

25 июля РИА Новости сообщили, что эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) обнаружили по периметру Запорожской АЭС противопехотные мины направленного действия. Они отметили, что к ним никто не имеет доступа. На территории АЭС продолжает работать миссия МАГАТЭ. Ранее станцию посещал глава агентства Рафаэль Гросси.

ВСУ регулярно устраивают провокации вокруг Запорожской АЭС. Киевский режим направлял на территорию станции беспилотники, а также предпринимал попытки обстрелять объект.