В Росавиации сообщили, что из России следуют рейсы в 24 страны

Глава Росавиации Александр Нерадько сообщил, что российские авиакомпании выполняют рейсы в 24 страны. Об этом он сообщил на экономическом форуме «Россия-Африка», который стартовал 27 июля в Санкт-Петербурге.

По словам Нерадько, российские самолеты выполняют полеты в Узбекистан, Турцию, Таиланд, Туркменистан, Таджикистан, Монголию, Израиль, Иран, Казахстан, Египет, Грузию, Вьетнам, Беларусь, Венесуэлу, Армению, Азербайджан, Индию, Киргизию, КНР, ОАЭ, на Кубу, Мальдивы, Сейшельские острова, Шри-Ланку.

Также, по словам Нерадько, количество самолетов в России на данный момент не может обеспечивать стабильные авиаперевозки. Слова главы Росавиации приводят РИА Новости.

«Сегодня воздушный флот гражданской авиации России насчитывает 1166 воздушных судов, занятых в пассажирских авиаперевозках. В эксплуатации находятся 733 самолета иностранного производства, среди которых самолеты Airbus, Boeing, а также самолеты отечественного производства - Sukhoi Superjet 100 в количестве 160 самолетов», – сказал Нерадько.

После начала специальной военной операции некоторые страны, в том числе государства Европейского союза, закрыли воздушное пространство для самолетов из РФ. В числе таких стран Германия, Австрия, Польша, Италия, Испания, Франция, Литва, Эстония и Латвия.

На данный момент российские авиакомпании из-за санкций испытывают трудности с обслуживанием воздушных рейсов. Из-за санкций страны отказываются поставлять детали в Россию. В РФ также находятся порядка 400 самолетов, взятых в лизинг.