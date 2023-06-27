В Росгвардии сообщили, что танки повысят эффективность ведомства во время спецоперации

Танки и артиллерия, которые находятся на вооружении Федеральной службы войск национальной гвардии РФ (Росгвардии), помогут ведомству лучше отрабатывать задачи в ходе спецоперации на Украине. Об этом во вторник, 27 июня, заявил журналистам официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин. Его цитируют РИА Новости.

«Важные служебно-боевые задачи, решаемые Росгвардией в ходе специальной военной операции, новые методы враждебной деятельности требуют адекватного ответа и новых решений», – сказал Грибакин.

Также Грибакин подчеркнул, что до начала 2000-х годов преемником Федеральной службы войск национальной гвардии России были внутренние войска МВД РФ, которые имели собственные танковые части. Однако тогда от них отказались из-за введения реформы войск.

Россия начала специальную военную операцию на Украине в феврале 2022 года. К основным ее целям президента РФ Путин отнес демилитаризацию и денацификацию соседнего государства, а также защиту мирных жителей ДНР и ЛНР. В последствии территории Донбасса, а также Херсонской и Запорожской областей вошли в состав РФ.

В СВО также принимают участие бойцы Росгвардии.

Росгвардия была сформирована в апреле 2016 года. Ведомство возглавляет генерал армии Виктор Золотов. В состав Федеральной службы войск национальной гвардии РФ входят шесть структур, в том числе внутренние войска МВД России, а также Центр специального назначения сил оперативного реагирования и авиации, а также авиационные подразделения (из МВД России).