В Рособрнадзоре сообщили о нехватке переводчиков с китайского и арабского языков

Глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что в России катастрофически не хватает переводчиков китаистов и арабистов. Об этом руководитель ведомства сообщил в интервью РИА Новости .

Музаев добавил, что такие специалисты необходимы на фоне выстраивания РФ с Китаем и арабскими государствами сотрудничества.

«Но без знания ими нашего языка, без знания нашими коллегами арабского языка уже есть большой запрос на переводчиков, а их не хватает, катастрофически, что с китайской стороной, что с арабским миром. Это не крен в сторону Востока и так далее, это может быть наоборот, выравнивание ситуации, слишком большой крен был, наверное, на Запад и чем нам это обернулось, понятно», – отметил Музаев.

Он добавил, что Россия пытается привести этот в вопрос в «равновесие» в образовательной сфере. Музаев отметил, что нормальной формой сотрудничества является строительство русских школ в таких странах как, например, ОАЭ или Саудовская Аравия. Он подчеркнул, что русские школы также строились в КНР тогда, когда сотрудничество с Россией только начало развиваться.

Глава Рособрнадзора также добавил, что в России на данный момент растет число студентов, которые изучают китайский язык и сдают по нему экзамен.

Ранее в пресс-службе Рособрнадзора сообщили о планах ввести арабский язык в качестве предмета по выбору для сдачи ЕГЭ. В ведомстве отмечали, что для этого необходимо разработать образовательный стандарт и соответствующие учебные пособия.