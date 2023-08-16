В России был создан универсальный беспилотный катер

Управляющий директор холдинга KMZ Михаил Даниленко заявил о создании универсального беспилотного катера на базе платформы «Визир». Соответствующее заявление он сделал во время выступления на форуме «Армия-2023», его слова передает издание РИА Новости .

Он сообщил, что новая технология создана специалистами из Кингисеппского машиностроительного завода.

По словам Даниленко, для расширения функционала катера, на него впоследствии можно будет установить гибридный двигатель, который позволит выполнять универсальные задачи с помощью беспилотника. Для уничтожения вражеских дронов, на катер будут установлены крупнокалиберный пулемет и ракеты. Как сообщил Даниленко, запас хода катера составляет около 600 километров на малых скоростях. Эта цифра станет ниже, если беспилотник будет двигаться быстрее.

Он также рассказал, что на том же мероприятии был представлен катер ГРК 700 «Визир», который позволит заниматься обследованием прибрежных зон и дна. «Визир» также может выступать в качестве гидролокационного оборудования и эхолокатора для снятия обстановки. В катер добавлена система возвращения на базу, которую можно будет активировать, если катер отправился в плавание без экипажа.