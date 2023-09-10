В России декларацию G20 назвали очередным сотрясением воздуха

Сенатор Наталья Никонорова заявила, что принятая во время саммита G20 декларация является очередным сотрясением воздуха. Документ указывает на глобальную проблему, но заявления слишком сильно разнятся с действиями. Ее слова передает издание РИА Новости .

Никонорова указала на то, что представители стран делают заявления о том, что нынешнее время не должно быть эпохой войн, но адресуют свой призыв не тому государству. По мнению сенатора, эти речи должны звучать в сторону Запада, а слова участников саммита должны чаще сходиться с действиями.

«Обычная констатация глобальных проблем», — описала Никонорова принятый документ.

Сенатор также заявила, что за долгие годы взаимодействия с Западом, Москва научилась сомневаться как в словах, так и в письменных заявлениях этих государств. Она также предупредила, что Россия продолжит следить за действиями западных стран.