В России допустили закрытие неба Армении для россиян из-за евроинтеграции
Вице-премьер Оверчук: Армения может закрыть небо для самолетов из РФ
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Армения может закрыть воздушное пространство для самолетов из России. Таким мнением в рамках бизнес-диалога «Россия — Армения» на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) поделился вице-премьер РФ Алексей Оверчук. Его слова приводит РИА Новости.
По его словам, такое решение Ереван может принять в случае вступления в Европейский союз (ЕС).
«У нас сейчас с Евросоюзом нет авиационного сообщения. У Евросоюза закрыто небо для пролета российских воздушных судов. Армения тоже закроет небо? Ну, если вы вступаете в Евросоюз, то да, потому что вам в Брюсселе скажут закрыть небо, и вы закроете небо, и у вас выбора не будет», — сказал Оверчук.
По его мнению, подобное решение, если оно будет реализовано, негативно отразится на двусторонних отношениях и транспортной логистике между странами. В то же время, отметил он, Москва внимательно следит за развитием ситуации.
В январе Оверчук заявлял, что обсуждение законопроекта о присоединении Армении к ЕС может свидетельствовать о начале выхода страны из Единого экономического пространства (ЕАЭС).
Парламент Армении принял закон о начале процесса вступления страны в Евросоюз в марте 2025 года. Премьер-министр республики Никол Пашинян заявил, что окончательное решение по этому вопросу будет принято на референдуме, дата которого пока не назначена.
Ранее сообщалось, что защита российско-армянского бизнесмена Самвела Карапетяна подала апелляционную жалобу на арест предпринимателя.