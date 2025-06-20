В России допустили закрытие неба Армении для россиян из-за евроинтеграции

Армения может закрыть воздушное пространство для самолетов из России. Таким мнением в рамках бизнес-диалога «Россия — Армения» на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) поделился вице-премьер РФ Алексей Оверчук. Его слова приводит РИА Новости.

По его словам, такое решение Ереван может принять в случае вступления в Европейский союз (ЕС).

«У нас сейчас с Евросоюзом нет авиационного сообщения. У Евросоюза закрыто небо для пролета российских воздушных судов. Армения тоже закроет небо? Ну, если вы вступаете в Евросоюз, то да, потому что вам в Брюсселе скажут закрыть небо, и вы закроете небо, и у вас выбора не будет», — сказал Оверчук.

По его мнению, подобное решение, если оно будет реализовано, негативно отразится на двусторонних отношениях и транспортной логистике между странами. В то же время, отметил он, Москва внимательно следит за развитием ситуации.

В январе Оверчук заявлял, что обсуждение законопроекта о присоединении Армении к ЕС может свидетельствовать о начале выхода страны из Единого экономического пространства (ЕАЭС).

Парламент Армении принял закон о начале процесса вступления страны в Евросоюз в марте 2025 года. Премьер-министр республики Никол Пашинян заявил, что окончательное решение по этому вопросу будет принято на референдуме, дата которого пока не назначена.

Ранее сообщалось, что защита российско-армянского бизнесмена Самвела Карапетяна подала апелляционную жалобу на арест предпринимателя.