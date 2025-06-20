Защита Карапетяна подала апелляционную жалобу на его арест

Защита российского бизнесмена армянского происхождения, основателя группы компаний (ГК) «Ташир» Самвела Карапетяна подала апелляционную жалобу на его арест. Об этом РИА Новости сообщил его адвокат Рубен Акопян.

Он отметил, что апелляция была подана в четверг, 19 июня. Дата следующего судебного заседания пока не назначена.

Карапетяна задержали 18 июня. Против него возбудили уголовное дело по статье о призывах к свержению власти в Армении. Бизнесмену грозит до пяти лет лишения свободы. Сейчас он находится в следственном изоляторе.

Уголовное преследование в отношении Карапетяна началось после того, как он выразил поддержку Армянской апостольской церкви (ААЦ), представители которой критически высказалась в адрес премьер-министра республики Никола Пашиняна из-за передачи под контроль Азербайджану нескольких сел, расположенных на границе.

Накануне в МВД Армении сообщили о проведении «оперативных мероприятий» у дома Карапетяна. Также в ведомстве отметили, что в полицейское отделение были доставлены несколько граждан.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Армении Никол Пашинян уволил главу Службы национальной безопасности Армена Абазяна на фоне скандала с бизнесменом Самвелом Карапетяном.