В России формируют список легионеров ВСУ, участвующих в атаке на Курскую область
Дипломат Жданова: в России формируют список наемников в Курской области
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Москва начала формировать списки иностранцев, воюющих за ВСУ против России в Курской области, сообщило РИА Новости со ссылкой на исполняющую обязанности главы делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности Юлию Жданову.
Она отметила, что с начала военных действий на Украине минимум 785 иностранных граждан были привлечены к ответственности за наемничество.
«Российские компетентные органы держат вопрос участия иностранных боевиков в террористической вылазке на плотном контроле, включая составление поименных списков боевиков и фиксацию их преступлений. Их ждет незавидная участь», — отметила Жданова.
Наемничество представляет собой деятельность, связанную с привлечением людей, которые за денежное вознаграждение участвуют в военных действиях или вооруженных конфликтах, не будучи частью регулярных вооруженных сил.
Наемничество противоречит нормам международного гуманитарного права, включая Конвенцию ООН о наемниках и другие международные соглашения. Оно рассматривается как угроза международному миру и безопасности.
Ранее сообщалось, что суд заочно арестовал иностранных журналистов, пересекших государственную границу России в Курской области.