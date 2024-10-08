Москва начала формировать списки иностранцев, воюющих за ВСУ против России в Курской области, сообщило РИА Новости со ссылкой на исполняющую обязанности главы делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности Юлию Жданову.

Она отметила, что с начала военных действий на Украине минимум 785 иностранных граждан были привлечены к ответственности за наемничество.

«Российские компетентные органы держат вопрос участия иностранных боевиков в террористической вылазке на плотном контроле, включая составление поименных списков боевиков и фиксацию их преступлений. Их ждет незавидная участь», — отметила Жданова.

Наемничество представляет собой деятельность, связанную с привлечением людей, которые за денежное вознаграждение участвуют в военных действиях или вооруженных конфликтах, не будучи частью регулярных вооруженных сил.

Наемничество противоречит нормам международного гуманитарного права, включая Конвенцию ООН о наемниках и другие международные соглашения. Оно рассматривается как угроза международному миру и безопасности.

Ранее сообщалось, что суд заочно арестовал иностранных журналистов, пересекших государственную границу России в Курской области.