В России могут начать наказывать за брошенные шприцы

В Государственную Думу РФ внесут законопроект об уголовной ответственности за брошенные в общественных местах шприцы. Об этом в понедельник, 28 августа, сообщил вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов рассказал РИА Новости.

По его словам, соответствующий законопроект рассмотрят на осенней сессии. Наказание предусматривает штраф в размере от 500 до 700 тысяч рублей. В случае, если последствия были тяжелыми (например, повлекли смерть), наказание может доходить до семи лет тюремного заключения.

«Готовлю и внесу на осенней сессии законопроект о поправках в Уголовный кодекс, чтобы квалифицировать такие действия (брошенные в общественных местах шприцы) как подпадающие под статью 236 Уголовного кодекса «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей либо создавшее угрозу наступления таких последствий», – сказал Чернышов.

18 августа в Москве пострадал ребенок после того, как случайно укололся шприцем. Он был воткнут в заднее сиденье каршеринговой машины, принадлежащей компании BelkaCar. В результате проверки вещества в шприце, выяснилось, что на стенках остался мефедрон.

Следственный комитет завел уголовное дело по ч. 1 ст. 228.1 УК РФ «Незаконный сбыт или пересылка наркотиков». В каршеринговой компании начали проводить внутреннее расследование.

25 августа житель Подмосковья наткнулся на иголку, которая оказалась в сиденье общественного транспорта. О «находке» житель Дмитрова предупредил в социальных сетях. Позже перевозчик проверил все автобусы маршрута, на котором ехал россиянин. Игл в сиденьях обнаружено не было.