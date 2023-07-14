В России может появиться омбудсмен, отвечающий за аттракционы

Государственная Дума РФ может рассмотреть назначение омбудсмена по безопасности, который, среди прочего, будет отвечать за аттракционы. Об этом РИА Новости сообщила заместитель председателя ГД по вопросам семьи Татьяна Буцкая.

По ее словам, сегодня остается много вопросов, связанных с порядком лицензирования аттракционов и их эксплуатацией.

«Есть омбудсмен по вопросам детей, есть омбудсмен по вопросам бизнеса, должен быть, наверное, омбудсмен по вопросам безопасности, по вопросам техрегулирования, кто отвечает», – рассказала Буцкая.

Она отметила, что такие функции также может выполнять отраслевая ассоциация.

Ранее вице-президент Российской ассоциации парков и производителей аттракционов (РАППА) Игорь Родионов в интервью ОТР рассказал, что большая часть поломок аттракционов в стране бывает незначительной и не фиксируется. Несмотря на это, в 2023 году известны случаи получения травм из-за неправильного техобслуживания аттракционов.

5 июля стало известно, что в Орехово-Зуеве из-за падения детского аттракциона пострадали две 15-летние девушки. Они были госпитализированы.

В мае в Оренбурге упала карусель «Вихрь», в результате чего 20 человек получили травмы. 15 из них пришлось госпитализировать.