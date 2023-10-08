В России может появиться система социального рейтинга для чиновников

Глава партии «Справедливая Россия - За правду» Сергей Миронов считает необходимым разработать систему соцрейтинга для чиновников с целью отслеживания эффективности их деятельности. Об этом он сообщил в своем аккаунте в одной из соцсетей.

По его словам, система социального мониторинга граждан не является целесообразной.

Парламентарий добавил, что аналогичная система применяется в КНР для коммерческих предприятий.

По его мнению, в России эффективности от такой системы ранжирования населения не стоит ожидать.