Российский сенатор Алексей Пушков назвал три способа «победы» над кандидатом в президенты Соединенных Штатов Дональдом Трампом для американской партии демократов. Он перечислил эти способы в своем посте в социальных сетях .

Пост стал реакцией Пушкова на поступившую информацию о том, что бывший лидер Штатов взял лидерство по популярности в 5 из 6 колеблющихся штатов.

Сенатор отметил, что шансы действующего президента страны Джо Байдена на повторный срок растворяются на глазах из-за того, что Штаты поддерживают Украину и Израиль в вооруженных столкновениях, а Палата представителей США готовится блокировать всевозможные инициативы от демократов.

Пушков считает, что у демократов осталось только 3 способа для победы над Трампом. Первым, по его мнению, является внезапное появление неизвестного ранее гениального кандидата, каким был Билл Клинтон в 1990-м году, либо кандидата «Чудо-женщины», коей, как считает Пушков, точно не является нынешняя вице-президент Камалла Харрис.

Второй способ – это фальсификация результатов президентских выборов, которая влечет за собой риски спровоцировать крупный гражданский конфликт.

Третий – принятие экстраординарных юридическим мер в отношении Трампа, что также может спровоцировать конфликт и рискует ослабить страну.

Российский сенатор сомневается в результативности данных способов для борьбы с кандидатом в главы государства. Он намекнул на то, что с такими опциями, демократы находятся в безвыходном положении.