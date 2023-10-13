В России назвали условие проведения ядерных испытаний

Россия возобновит ядерные испытания, только если первыми это сделают Соединенные Штаты. Соответствующее заявление сделал зампред комитета Государственной Думы по обороне Юрий Швыткин в интервью с изданием «Лента.ру» .

Он напомнил, что закон об отзыве ратификации ДВЗЯИ, который планируется принять уже в этом месяце, является зеркальным ответом на действия Соединенных Штатов.

Подобный шаг Швыткин назвал правильным для страны и заявил, что он направлен на обеспечение ее нацбезопасности. Депутат убежден, что Штаты должны знать, что на их действия могут быть противодействия, актуальные на сегодняшний день и подкрепленные здравым смыслом.