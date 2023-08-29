В России назвали условие возвращения к ядерным испытаниям

РФ заново начнет проводить ядерные испытания только в случае, если США прибегнут к ним первыми. Соответствующее заявление сделал представитель постпредства РФ Дмитрий Глухов во время заседания Генассамблеи ООН. Об этом сообщило издание ТАСС .

Глухов отметил, что слова президента РФ Владимира Путина о готовности возобновить ядерные испытания на территории государства следует воспринимать как ответ на действия со стороны Соединенных Штатов. Российский дипломат подчеркнул, что это заявление было превентивным сигналом для американского правительства.

Недавно заместитель главы Госдепа США Бонни Дженкинс на заседании Генассамблеи выразила обеспокоенность Штатов указом Путина о возобновлении ядерных испытаний.