В России официально запретили дистанционное обучение в медицине и фармацевтике

Государственная дума РФ приняла закон, запрещающий дистанционное обучение в области медицины и фармацевтики. Рассмотрение законопроекта было заключительным, отметил «Интерфакс».

Уточняется, что исключение составят лишь те случаи, которые будут определены федеральными государственными стандартами.

Согласно принятому закону, все типовые дополнительные профессиональные программы должны будут соответствовать строгим требованиям к кадровому и материально-техническому обеспечению. Соответствие этим требованиям будет подтверждаться заключением Росздравнадзора, который будет действовать бессрочно.

Для получения необходимых заключений образовательные организации получили срок до 1 сентября 2026 года. В случае, если они не успеют этого сделать, обучающиеся будут переведены в другие учреждения.

Кроме того, все организации, которые предлагают дополнительные профессиональные программы, обязаны также получить заключение до указанной даты и внести изменения в реестр лицензий. В противном случае действие лицензии будет приостановлено.

Спикер Госдумы России Вячеслав Володин подчеркнул необходимость повышения квалификации медицинских работников и медперсонала. Он отметил, что многие коммерческие организации зачастую не располагают необходимой инфраструктурой и аттестованными преподавателями, что, по его мнению, ставит под сомнение качество дистанционного обучения.

Володин отметил, что принятый закон преследует цель устранения проблем, связанных с некачественным обучением в этой критически важной области.

Ранее сообщалось, что в России создали первый реестр народных целителей. Его впервые протестировали в Башкирии.