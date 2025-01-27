В России создали первый реестр народных целителей

В Башкирии был создан реестр лиц, обладающих лицензиями на практику народной медицины, в который вошли травники, костоправы и другие «эксперты». Этот документ опубликовали на сайте Министерства здравоохранения региона.

Список включает семь человек, которые занимаются траволечением, акупунктурой, йоготерапией и костоправством. В реестре указаны фамилии, имена и отчества целителей, их место работы и срок действия лицензий.

В Минздраве республики сообщили изданию «Коммерсантъ», что лицензии на деятельность в области народной медицины начали выдавать с 2019 года, однако реестр был сформирован только сейчас. В других регионах подобных списков нет, что делает этот перечень первым в России.

Согласно информации ведомства, право заниматься народной медициной в регионе имеет гражданин, получивший лицензию от министерства, которая выдается на пять лет. Лицензия может быть отозвана по решению министерства.

Для получения лицензии необходимо подать в Минздрав заявку с указанием конкретного метода народной медицины и представления медицинской профессиональной некоммерческой организации. Если целитель не обладает медицинским образованием, он работает под контролем врача на основании соглашений с медицинскими организациями.

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