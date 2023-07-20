В России оценили защищенность новых танков Т-72Б3М

Отечественные Т-72Б после обновления до Т-72Б3М получили динамическую защиту «Реликт» на корме, сообщается в видеоматериале «Уралвагонзавода», опубликованном в Сети во вторник, 18 июля. Модернизацию танка оценил военный эксперт Виктор Мураховский, его слова передают РИА Новости .

Там были продемонстрированы модернизированные Т-72Б3М, получившие защитные блоки «Реликт». Ранее корма танка была прикрыта только решетчатым экраном.

Эксперт отметил, что защита танка должна быть всеракурсной для эффективности боевой техники в условиях современных боевых действий. По словам Мураховского, концепция, при которой танк встречает противника исключительно «лбом» уже устарела. А это значит, что защищена техника должна быть не только там.

Он отметил, что защита отечественных танков развивалась постепенно в рамках СВО. Сначала были установлены решетчатые экраны, потом бортовые экраны с динамической защитой. Теперь были установлены дополнительные экраны на башне. Как заявил эксперт, танки после обновления обзаведутся практически всеракурсной защитой.