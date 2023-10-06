В России появился дрон-тяжеловес для уничтожения опорных пунктов врага

В России разработали FPV-дрон повышенной грузоподъемности «Ультиматум-10», предназначенный для выполнения задач на линии боевого соприкосновения (ЛБС).

Об этом агентству ТАСС сообщил гендиректор Центра комплексных беспилотных решений (ЦКБР) Дмитрий Кузякин. Именно эта организация и является создателем дрона.

«Когда речь идет об открытых территориях, новый дрон может быть заменой артиллерии с возможностью корректировки. На нем могут висеть две бомбы по 2,5 кг либо 5 кг взрывчатки, которую можно применить в качестве камикадзе», – рассказал Кузякин.

Он отметил, что дрон может использоваться между окопами дистанцией 3-4 км для перемещения большого веса до опорного пункта врага. Уже там он может быть сброшен, а цель – будет достигнута. Кроме того, с помощью такого тяжеловеса можно уничтожать перемещающиеся группы солдат противника, а также различные склады с вооружениями.

Кузякин добавил, что дальность применения такого дрона может достигать 7 км. В зоне проведения спецоперации на Украине российские военные используют предыдущую версию «Ультиматума». Как отметил гендиректор ЦКБР, такие дроны перевозят вес до 5 кг.

Главное же отличие новой версии, по словам Кузякина, заключается в объектах поражения – «Ультиматум-10» на скорости 200 км/ч может догнать вражеский вертолет, а максимальный вес, который он может нести на себе, составляет 8 кг.

«В настоящее время «Ультиматум-10» прошел все испытания и поставлен на производство», – добавил Кузякин.

Он подчеркнул, что беспилотник прошел испытание в зоне СВО. Аппарат не боится ни воды, ни снега.

ЦКБР была основана выпускниками МФТИ. Центр находится в подмосковном городе Жуковский и занимается производством FPV-систем для нужд ВС РФ. Организация сотрудничает только с силовыми ведомствами РФ и не занимается обучением частных лиц.