В России построят скоростные автомобильные магистрали через Сибирь и Дальний Восток

Президент РФ Владимир Путин анонсировал строительство скоростных автомобильных магистралей через Сибирь и Дальний Восток, которые будут проходить до Тихого океана.

Об этом российский лидер сообщил на пленарном сессии Восточного экономического форума (ВЭФ), который проходит с 9 по 13 сентября во Владивостоке. Его слова приводит ТАСС.

«Скоростные автомобильные магистрали пройдут через Сибирь, Дальний Восток до Тихого океана. Будет сформирован единый транспортный коридор «Россия» от Санкт-Петербурга до Владивостока», – заявил Путин.

Глава государства отметил, что автомагистрали послужат основой для развития туризма, логистических связей, а также аграрных и производственных центров. Также Путин добавил, что открытие таких путей даст толчок предпринимательству и позволит обновлять города и поселки регионов.

Ранее Путин принял участие в церемонии открытия участков автомобильной дороги М-12 «Восток» от Москвы до Арзамаса и Южного обхода Арзамаса, а также северного направления московского скоростного диаметра (МСД). Благодарю новому пути, время, которое граждане тратят на поездку из столицы до Арзамаса, сократится с 7 до 3,5 часов. Тогда же российский лидер заявил, что трасса к концу этого года дойдет до Казани, а позже – до Екатеринбурга и Тюмени.

ВЭФ проходит на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). Мероприятие проводится с 2015 года, и в 2023-м – стало восьмым по счету. В этом году форум носит название ««На пути к сотрудничеству, миру и процветанию».