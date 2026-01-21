Депутат от Алтайского края Сергей Малинкович, возглавляющий партию «Коммунисты России», выступил с неожиданной законодательной инициативой. Он предлагает убрать определение «великая» из официального названия Великобритании на всех уровнях — в документах, картах, учебниках и публичном пространстве. Свою позицию он объясняет полной солидарностью с главой МИД России Сергеем Лавровым, который ранее подверг сомнению статус этой страны. Об этом сообщает NEWS.ru.

Малинкович развивает мысль, отмечая, что современная Британия, по его мнению, утратила былой вес и скоро может превратиться, образно говоря, в «штат Индии» — ссылаясь на активное занятие ключевых должностей выходцами из этой страны. Вопрос переименования он предлагает поручить ученым и литераторам, специалистам по топонимике, чтобы решение было не только политическим, но и обоснованным с точки зрения языка и истории.

Если инициатива получит ход, это может привести к изменениям в школьной программе, официальном делопроизводстве и даже на картах. Однако сам депутат подчеркивает, что не стоит доходить до абсурда или разжигания ненависти — он напоминает о ценности английской литературы и важности изучения языка. Более того, он идет дальше и предлагает переименовать Английский проспект и Английскую набережную в Санкт-Петербурге в Пхеньянские — в знак уважения к КНДР.

