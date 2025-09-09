В Баку предложили назвать Зангезурский коридор в честь Алиева
Зангезурский коридор предложили переименовать в честь Алиева
Первый вице-спикер азербайджанского парламента Али Ахмедов выдвинул инициативу назвать Зангезурский коридор именем президента страны Ильхама Алиева, сообщило издание Haqqin.
Отмечается, что это предложение прозвучало в ходе обсуждения недавно достигнутых договоренностей между Азербайджаном и Арменией.
Ахмедов охарактеризовал подписанный между сторонами документ как триумф дипломатии. По его словам, соглашение открывает новые перспективы для всего региона.
Также появилась информация о планах по строительству в этом коридоре инфраструктурного объекта, который уже окрестили «мостом Трампа». Он соединит основную часть Азербайджана с Нахичеванской автономной республикой (НАР) через территорию Армении. Известно, что земельный участок под строительство моста будет передан в аренду Соединенным Штатам на срок 99 лет.
Ранее президент РФ Владимир Путин прокомментировал отношения России с Азербайджаном.