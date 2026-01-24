В России предложили создать «Чебурляндию»

В России предложили создать отечественный «Диснейленд». Об этом со ссылкой сенатора Айрата Гибатдинова сообщил ТАСС.

По его мнению, такая площадка поможет популяризировать героев отечественных мультфильмов и кинолент, которые обладают огромным культурным потенциалом.

Сенатор уверен, что такие любимые поколениями персонажи, как Чебурашка, Крокодил Гена, Винни-Пух, Карлсон, а также герои мультсериалов «Ну, погоди!» и «Простоквашино», способны составить конкуренцию западным франшизам. Для этого их нужно «оживить» с помощью современных форматов. Гибатдинов предложил рабочее название для проекта — «Чебурляндия».

Концепция парка предполагает создание целого мира, где эти герои обретут новую жизнь. В него могут войти тематические аттракционы, интерактивные игровые зоны, театрализованные представления с участием аниматоров, а также мультимедийные и цифровые форматы взаимодействия с гостями.

Идея возникла не на пустом месте. Недавно стало известно, что фильм «Чебурашка 2» собрал в российском прокате свыше 5 млрд руб., подтвердив огромную народную любовь к этому персонажу.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье Чебурашку «переодели» в гжель на фарфоровом заводе.