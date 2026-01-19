В Подмосковье Чебурашку «переодели» в гжель на фарфоровом заводе

Два культурных символа — знаменитый сказочный герой и традиционное искусство росписи — объединились в новом проекте Гжельского завода художественной росписи. Как узнал REGIONS , коллекционная фарфоровая статуэтка Чебурашки, выполненная в классической бело-синей гамме, готовится к выпуску.

Инициатива создания фигурки появилась на волне нового всплеска популярности персонажа после выхода полнометражного фильма. На предприятии уверены, что такой союз логичен. Чебурашка воспринимается как образ детства и добра, а гжель является узнаваемым художественным брендом страны.

Создание статуэтки — процесс, требующий от мастеров высочайшего навыка и точности. Художница Наталья Золотова, работающая над проектом, наносит рисунок кобальтовой краской на сырой фарфор, который до обжига имеет серый цвет. Истинный синий оттенок проявляется только после двойного высокотемпературного обжига, превышающего 1300 градусов. Это требует умения мысленно представлять конечный результат.

«Это всегда немного магия и риск. Ты работаешь почти вслепую, полагаясь на опыт и чутье. Каждый мазок должен быть верным, ведь исправить что-либо после обжига уже невозможно. Для Чебурашки мы разработали особый рисунок, который не нарушает его узнаваемый силуэт, но вписывает его в традиционные гжельские узоры», — рассказала художница Наталья Золотова.

Для Раменского округа релиз имеет особое значение. С 2005 года в центре города Раменское стоит бронзовый памятник персонажам Эдуарда Успенского, ставший местной достопримечательностью. Новая фарфоровая серия может стать его логичным сувенирным продолжением.

Партия фарфоровых Чебурашек планируется к поступлению в продажу в конце февраля. Потенциально проект будет интересен как коллекционерам, так и тем, кто ценит соединение современной популярной культуры с вековыми традициями русского ремесла.

