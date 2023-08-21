В России предположили сроки появления истребителей F-16 у Киева

Предположение Дандыкина строится на том, что перед поставкой истребители нужно еще подготовить. Он также указал на то, что пилотам ВСУ еще предстоит закончить подготовку по эксплуатации F-16, и не только на тренажерах. Эксперт считает, что самолеты появятся в распоряжении Киева только весной следующего года, и то не в полном составе. Дандыкин также подчеркнул, что дополнительные истребители Украина может получить еще и от Дании, но в куда меньшем количестве.

Эксперт также сообщил, что западные эксперты ранее подтверждали, что F-16 остаются достигаемой целью для летчиков из ВС РФ.