В России предупредили о «нефтяном шоке» из-за закрытия Ормузского пролива
Дмитриев предупредил о «нефтяном шоке» у США из-за закрытия Ормузского пролива
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Мир столкнулся с новой угрозой — возможным закрытием Ормузского пролива, являющегося одним из ключевых морских путей для перевозки нефти. По словам главы Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилла Дмитриева, это может привести к глобальному нефтяному «шоку». Об этом он написал в соцсети Х.
Дмитриев подчеркнул, что в случае блокировки пролива цены на топливо заметно вырастут, что отразится на экономике США, Европы и других регионов.
«Если Ормузский пролив будет закрыт, США не пощадят. Никто не застрахован от мирового нефтяного шока», — написал глава фонда.
Он также добавил, что к последствиям блокировки относится повышение цен на топливо на заправочных станциях.
Ранее Иран в ответ на удары по ядерным объектам со стороны США пригрозил перекрыть Ормузский пролив для судов из США, Великобритании, Германии и Франции. Советник аятоллы Али Хаменеи заявил, что Тегеран готов к таким масштабным мерам, чтобы защитить свои интересы и ответить на американскую атаку.
В ночь на 22 июня ВВС США нанесли массированный удар по иранским ядерным объектам. Глава Ирана Масуд Пезешкиан предупредил об ответе на эти действия.
В результате геополитической напряженности цены на нефть марки Brent выросли более чем на 5,7%, достигнув $81,4 за баррель — такая цена не наблюдалась с конца января. Эксперты опасаются, что цена может подскочить до $100 за баррель в случае эскалации конфликта.
Ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что после удара США Россия может поставить Ирану ядерный боекомплект.