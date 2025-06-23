В России предупредили о «нефтяном шоке» из-за закрытия Ормузского пролива

Мир столкнулся с новой угрозой — возможным закрытием Ормузского пролива, являющегося одним из ключевых морских путей для перевозки нефти. По словам главы Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилла Дмитриева, это может привести к глобальному нефтяному «шоку». Об этом он написал в соцсети Х.

Дмитриев подчеркнул, что в случае блокировки пролива цены на топливо заметно вырастут, что отразится на экономике США, Европы и других регионов.

«Если Ормузский пролив будет закрыт, США не пощадят. Никто не застрахован от мирового нефтяного шока», — написал глава фонда.

Он также добавил, что к последствиям блокировки относится повышение цен на топливо на заправочных станциях.

Ранее Иран в ответ на удары по ядерным объектам со стороны США пригрозил перекрыть Ормузский пролив для судов из США, Великобритании, Германии и Франции. Советник аятоллы Али Хаменеи заявил, что Тегеран готов к таким масштабным мерам, чтобы защитить свои интересы и ответить на американскую атаку.

В ночь на 22 июня ВВС США нанесли массированный удар по иранским ядерным объектам. Глава Ирана Масуд Пезешкиан предупредил об ответе на эти действия.

В результате геополитической напряженности цены на нефть марки Brent выросли более чем на 5,7%, достигнув $81,4 за баррель — такая цена не наблюдалась с конца января. Эксперты опасаются, что цена может подскочить до $100 за баррель в случае эскалации конфликта.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что после удара США Россия может поставить Ирану ядерный боекомплект.