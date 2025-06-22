Медведев заявил, что после удара США Россия может поставить Ирану ядерный боекомплект

После того как США минувшей ночью нанесли удар по Ирану, некоторые государства готовы напрямую передать Тегерану свои ядерные вооружения, сообщил Дмитрий Медведев, заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации, не уточнив, входит ли Россия в число этих стран.

Он подверг резкой критике действия США и выразил убежденность в том, что уж теперь Иран непременно начнет разрабатывать собственное ядерное оружие.

«Чего добились американцы своим ночным ударом по трем точкам в Иране?.. Ряд стран готовы напрямую поставить Ирану свой ядерный боекомплект», — написал он в своем Telegram-канале.

Дмитрий Медведев подчеркнул, что американские удары не причинили значительного вреда ядерным объектам Ирана. Однако президент США Дональд Трамп вовлек американцев в новый военный конфликт.

47-й президент США, который пришел к власти как стремящийся к миру, начал новую войну для Соединённых Штатов Америки. Подавляющее большинство государств мира осуждает действия Израиля и США, как отметил Дмитрий Медведев.

«С такими успехами не видать Трампу Нобелевской премии мира, даже несмотря на всю продажность этой номинации. Хорошее начало, поздравляю, г-н президент!», — заключил Медведев.

Ранее сообщалось, что Россия, Китай и Пакистан осудили в резолюции СБ ООН атаки США на Иран.