В России призвали США не усиливать антироссийские настроения в Армении

Российский посол в Соединенных Штатах Анатолий Антонов призвал Штаты не провоцировать усиление антироссийских настроений в Армении при помощи опасных слов и действий. Соответствующее заявление дипломата опубликовано в социальных сетях посольства, сообщает издание РИА Новости .

Когда СМИ попросили Антонова дать комментарий касаемо заявлений американских представителей о ненадежности РФ как партнера для Армении в сфере безопасности, посол заявил, что подобные инсинуации являются возмутительными. По мнению Антонова, они лишь вторят «неконструктивным заявлениям» политиков из Армении, пытающихся избавить себя от ответственности за собственные ошибки в политике своего государства.

Посол заявил, что попытка американского правительства усилить подобные настроения лишь подтверждает, что задачей коллективного Запада является нанесение урона России, а не достижение мира на Закавказье.

Антонов также заявил, что РФ является союзником Армении и всегда стремилась помогать ей. В качестве примера он напомнил о российских миротворцах в Карабахе, погибших на посту ради достижения мира между двумя народами.