В России разозлись на пародию Слепакова*

Иноагент Семен Слепаков* разозлил россиян своей пародией на певца Shaman и его песню «Я русский».

Видео с исполнением композиции, которая называется «Нерусский», Слепаков* выложил в своих соцсетях. Куплеты он посвятил своим еврейским корням, а также палестино-израильскому конфликту.

«Нерусский. Не иду до конца. Нерусский — вместо хлеба маца. Нерусский. Скажем прямо — еврей. Для многих даже хуже, чем гей», — спел Слепаков*.

В этой песне он также высмеял типичные представления о евреях. В конце он исполнил еврейскую композицию «Хава нагил».

Пользователи из России не оценили такой «перформанс». В комментариях под публикацией можно найти сотни негативных оценок. Кто-то задал вопрос Слепакову* о том, кем бы он был, если бы не начинал карьеру в России.

После начала специальной военной операции РФ на Украине Слепаков* уехал из России, осудив ее проведение. В своих соцсетях он неоднократно критиковал власти РФ, а также распространял фейки и российских военных.