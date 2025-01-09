В России создадут государственный реестр языков народов страны

В России разрабатывается законопроект, предусматривающий создание единого реестра языков народов страны. Об этом стало известно «Ведомостям».

Президент РФ Владимир Путин в ноябре сообщил о необходимости актуализировать законодательство в области языков, напомнив об устаревшем законе, принятом в 1991 году. В соответствии с его указанием депутаты Государственной думы должны до 1 мая 2024 года разработать и представить новый проект закона.

По информации издания, институт языкознания Российской академии наук (РАН) разработал обширную программу, направленную на сохранение языкового многообразия в России. В стране на сегодняшний день насчитывается 155 живых языков, из которых 105 активно используются в образовательных учреждениях. Однако 13 языков находятся под угрозой исчезновения, а два из них считаются «заснувшими».

Цели новой языковой программы включают повышение жизнеспособности языков меньшинств в течение 10-12 лет, создание федерального органа, отвечающего за реализацию языковой политики, а также открытие региональных и локальных центров для мониторинга состояния языков и поддержки местных сообществ.

Кроме того, в России планируется ограничить использование иностранных слов. Ранее об этом заявлял спикер Государственной думы РФ Вячеслав Володин. Эта мера направлена на развитие русского языка как важной составляющей культуры и духовного наследия страны.

Ранее сообщалось, что в Государственной думе РФ разработали пакет законопроектов для противостояния иностранным агентам.