В России создают новый закон для упорядочивания платформенной экономики

В России формируется новая правовая база, призванная упорядочить стремительно развивающуюся платформенную экономику. По словам депутата нижней палаты парламента Алексея Говырина, инициатива направлена на создание четких правил игры для всех участников цифрового рынка, от крупных агрегаторов до индивидуальных предпринимателей. Об этом сообщает NEWS.ru.

Он пояснил, что суть разрабатываемого закона заключается в детальном регулировании работы цифровых платформ. Прежде чем документ вступит в силу, предстоит решить ряд ключевых задач: определить круг подпадающих под его действие компаний и разработать механизмы обязательной верификации данных их партнеров и товаров через государственные информационные системы. Это позволит создать прозрачную среду и станет фундаментом для решения двух основных проблем — борьбы с контрафактом и обеспечения честной конкуренции, включая контроль за справедливым ценообразованием и скидками.

По мнению парламентария, последствия принятия таких мер окажутся масштабными. С одной стороны, потребители получат дополнительные гарантии качества и подлинности товаров, а добросовестные продавцы — защиту от недобросовестных практик. С другой, будет формализована платформенная занятость, а для самозанятых и ИП проработают понятные правила взаимодействия с цифровыми экосистемами. Важную роль в этом диалоге между бизнесом и государством отводится центрам «Мой бизнес», которые выступят в качестве посредников.

Он резюмировал, что итогом всей этой работы должна стать трансформация цифрового рынка России в более упорядоченное, безопасное и конкурентное пространство. Закон создаст правовой фундамент для долгосрочного и устойчивого развития платформенной экономики, защитив интересы как предпринимателей, так и конечных потребителей.

