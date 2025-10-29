Елена Ханга: телевидение окончательно уступило лидерство цифровым платформам

Телевидение окончательно уступило лидерство в медиапространстве цифровым платформам, превратившись в аналог спортивных соревнований для ветеранов. Такую живую метафору использовала в эфире радио Sputnik известная телеведущая Елена Ханга, наглядно описавшая текущее положение дел в индустрии.

По ее мнению, традиционное вещание сохраняет аудиторию преимущественно среди поколения 60+, которому сложно адаптироваться к цифровой среде. Технические ограничения телевидения — включая навязчивую рекламу и жесткое программное расписание — делают его менее привлекательным на фоне возможности потреблять контент в любое время через интернет.

Ханга отметила, что тем не менее главное преимущество сети кроется в ее демократичности. Если для попадания на телеэкраны требуются связи или значительные финансовые вложения, то цифровое пространство стирает все барьеры. Любой человек, даже из самого отдаленного населенного пункта, может стать создателем контента при наличии интернета.

По ее словам, телевидение не просто потеряло техническое первенство, но и утратило статус элитарной медиасреды. Именно доступность и свобода самовыражения определили победу интернета в конкурентной борьбе за аудиторию, оставив традиционному вещанию нишу узкой возрастной группы.

