В России создали микробеспилотник способный поразить противника в укрытии

В России был создан микробеспилотник, весом всего 38 грамм, предназначенный для нанесения ударов по солдатам противника. Об этом рассказали в опытно-конструкторском бюро беспилотного авиастроения изданию ТАСС .

«Вектор Х-120» – это одноразовый дрон, стреляющий патронами калибра 5,45х39 мм. Боеприпасы в беспилотнике будут весить не более 10,2 грамм.

БПЛА предназначен для работы в укрытиях. Он будет способен поразить противника там, где его не может достать никто другой.

Аппарат может летать до 6 минут и на расстояние до 2 километров, на скорости до 50 км/ч. Стоимость такого БПЛА составит около 80 тыс рублей.

Недавно сообщалось, что в Екатеринбурге был создан аналоговый БПЛА «Кукушка», который будет использоваться бойцами ВС РФ в ходе СВО.