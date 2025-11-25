Президент России Владимир Путин подписал указ об установлении нового профессионального праздника. 17 декабря в стране будут отмечать День российской фельдъегерской связи. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно тексту указа, целью введения новой памятной даты являются сохранение исторических традиций и повышение престижа службы в органах федеральной фельдъегерской связи.

Дата для празднования была выбрана не случайно. Она имеет глубокие исторические корни. Именно в этот день, 17 декабря 1796 года, император Павел I подписал указ об учреждении в России Фельдъегерского корпуса. Изначально это подразделение состояло из 13 фельдъегерей и одного офицера.

За более чем два столетия служба прошла значительный путь развития. Сегодня федеральный орган обеспечивает надежную связь для государственных нужд. Предельная штатная численность Главного управления федеральной фельдъегерской связи составляет 4111 человек.

