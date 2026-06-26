Вместо дачи — на виноградники: жители Подмосковья массово сбегают в винные регионы, бронируя дома за 77 дней до отпуска

Подмосковные туристы развернулись от привычных пляжей и экскурсий к виноградникам — путешествия на винодельни стали главным летним трендом, и загородные дома в Крыму и на Кубани бронируют за два с половиной месяца до поездки, чтобы не переплачивать. Об этом сообщает REGIONS .

Аналитики зафиксировали рост бронирований загородного жилья в винодельческих регионах на 7% за год. Жители Московской области стали планировать отдых вдумчивее: квартиры резервируют в среднем за 58 дней до вылета, а коттеджи — за рекордные 77 дней. Абсолютные лидеры предусмотрительности — путешественники в Крым: там дома бронируют за 122 дня, а квартиры — за 110.

Напротив, в Северную Осетию заезжают спонтанно, ограничиваясь 33 днями для квартиры и 50 — для дома. Средняя продолжительность поездки по виноградникам — 5 дней, но в Крыму и Краснодарском крае туристы задерживаются до 8 дней, а в Ростовской и Волгоградской областях — стандартные 3 дня.

Посуточная аренда квартиры в винных регионах обходится в среднем в ₽4,1 тыс., загородный дом — в ₽9,2 тыс. Самые доступные квартиры — в Северной Осетии и Ростовской области (по ₽3,2 тыс.), а минимальный чек за дом — в Ставрополье (₽8,1 тыс.) и Дагестане (₽8,2 тыс.). Недельный отпуск семьи из Подмосковья в загородном доме в Крыму или на Кубани обойдется примерно в ₽58 тыс. за 8 дней (₽8,3 тыс. за ночь).

Однако раннее бронирование — за 2–4 месяца — позволяет зафиксировать весенние тарифы, тогда как спонтанный выезд в разгар сезона добавит 25–30% к стоимости, то есть минимум ₽15–20 тыс. переплаты.

Бум энотуризма подстегнул и рынок труда. За январь–май 2026 года зарплатные предложения в виноделии Крыма выросли на 17%, достигнув ₽64,4 тыс. в месяц. Директор бизнес-направления «Авито Работы» Андрей Кучеренков отметил, что соискательская активность в отрасли подскочила на 73%, а число вакансий лидирует в Краснодарском крае и Крыму. По его словам, рост туристического потока стимулирует расширение производств и открытие новых рабочих мест, хотя реальный доход зависит от сезонности, опыта и формата занятости.

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