Каморки вместо ТЦ: подмосковный ритейл схлопнулся, а склады бьют рекорды

Складская инфраструктура бьет рекорды: за три года интерес к покупке логистических объектов вырос на 13%, а к аренде — на 30%. В столичном регионе спрос на покупку складов в первой половине 2026 года увеличился на 7%, а доля запросов на компактные объекты до 100 кв. м в сегменте купли-продажи выросла с 29% до 34%, в аренде — с 33% до 36%. Предприниматели все чаще ищут небольшие, но функциональные решения, чтобы не переплачивать за лишние метры.

В розничной торговле происходит настоящая революция: крупные сети массово сокращают физические точки, переводя ресурсы в онлайн. Доля малоформатных торговых объектов до 100 кв. м в структуре спроса взлетела до 59% в сегменте купли-продажи и до рекордных 77% в аренде. Бизнес переходит на концепцию «15-минутного города», где каждый магазин — это шаговая доступность, а не гигантская площадка.

Офисный сектор раскололся надвое: покупатели ищут масштабные пространства от 500 кв. м — в Москве и Подмосковье спрос на такие объекты за неполный год вырос на 32%. А вот арендаторы напротив экономят, выбирая кабинеты до 100 кв. м — их доля достигла 81%. Замена большого зала на компактное помещение позволяет экономить до ₽3,6 млн в год, которые бизнес направляет на доставку и цифровизацию.

Ранее стало известно, что жители Подмосковья массово сбегают в винные регионы.