Выпускница престижной кулинарной школы и владелица YouTube-канала жестоко расправилась с экс-супругом-дипломатом, нанеся ему множественные ножевые ранения и оставив истекать кровью в гостиничном номере. Об этом сообщает Daily Mail.

По версии следствия, убийцей стала 42-летняя Павини Супасиривисан, уроженка Бангкока, известная в сети своими кулинарными шоу. Пара поженилась в 2018 году, но когда именно развелась — неизвестно. Теперь женщина предстала перед судом. Пока ее судят по иммиграционной статье, которая грозит ей от шести месяцев до пяти лет тюрьмы, основное обвинение в убийстве может повлечь за собой от 10 лет лишения свободы до высшей меры наказания — смертной казни, которая в Мьянме все еще применяется.

На первом заседании суда Камают выступили трое свидетелей обвинения, включая иммиграционных офицеров. Сама подсудимая не давала показаний, и неясно, признала ли она вину. Посольство США подтвердило факт гибели своего сотрудника, но отказалось от дальнейших комментариев, сославшись на «личные обстоятельства».

Ранее стало известно, что жители Подмосковья массово сбегают в винные регионы.